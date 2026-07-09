Criticità superstrada il comandante della Stradale | Distrazioni velocità e cantieri prevenire è tutto
Il comandante della polizia stradale ha segnalato che le criticità sulla superstrada 77 sono legate a distrazioni, eccesso di velocità e presenza di cantieri. Ha sottolineato l’importanza di prevenire tali situazioni attraverso comportamenti corretti alla guida. Recentemente, sulla stessa strada si sono verificati incidenti con code e rallentamenti, coinvolgendo anche le attività di chi si occupa di rilevare i sinistri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi specifici in corso.
Marcerata, 9 luglio 2026 - Dagli incidenti stradali sulla 77, con le relative file, al risvolto umano di chi quegli incidenti li rileva. Il comandante provinciale della Polizia stradale, il commissario capo Alberto Luigi Valentini, spiega l’importanza della prevenzione quando ci si mette alla guida Quali sono le criticità principali in superstrada, anche legate ai cantieri? “Le criticità principali riguardano la distrazione alla guida, l’eccesso di velocità e i repentini cambi di carreggiata. I cantieri amplificano questi pericoli creando restringimenti di corsia, code improvvise. È importante predisporre un’adeguata segnaletica nell’ambito di un cantiere stradale, così come disciplinato dal Codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Cantieri in superstrada, la mappa dei lavoriSono in corso lavori in diverse tratte di una superstrada, con conseguenti code, rallentamenti e incidenti.
Superstrada, sequestrato il tratto dove è morto Riccardo Delle Monache: si indaga per omicidio stradale | FOTO e VIDEOUn tratto di superstrada sul quale si è verificato un incidente mortale è stato sottoposto a sequestro.