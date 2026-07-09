Criticità superstrada il comandante della Stradale | Distrazioni velocità e cantieri prevenire è tutto

Notizia in breve

Il comandante della polizia stradale ha segnalato che le criticità sulla superstrada 77 sono legate a distrazioni, eccesso di velocità e presenza di cantieri. Ha sottolineato l’importanza di prevenire tali situazioni attraverso comportamenti corretti alla guida. Recentemente, sulla stessa strada si sono verificati incidenti con code e rallentamenti, coinvolgendo anche le attività di chi si occupa di rilevare i sinistri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi specifici in corso.