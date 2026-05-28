cantieri in superstrada la mappa dei lavori

Sono in corso lavori in diverse tratte di una superstrada, con conseguenti code, rallentamenti e incidenti. Anas ha comunicato le tempistiche relative agli interventi attuali e ha annunciato ulteriori lavori in programma. Le attività di manutenzione si svolgono lungo vari tratti della strada, coinvolgendo diverse fasi di intervento. La situazione del traffico rimane difficile, con tempi di percorrenza aumentati in molte zone interessate dai cantieri.

Tempo di lavori in superstrada. E purtroppo anche di code, rallentamenti e incidenti. Anas spiega le tempistiche dei cantieri in corso e preannuncia gli interventi futuri. "Sulla strada statale 77 della Val di Chienti sono attualmente presenti due cantieri di manutenzione programmata nell’ambito del piano di riqualificazione avviato da Anas – spiega la società –. Entrambi i cantieri comportano uno scambio di carreggiata, con transito consentito su una corsia per ogni senso di marcia. Il completamento è previsto prima dell’esodo estivo. Nello specifico, il cantiere attivo tra gli svincoli di Belforte e Tolentino Sud riguarda i lavori di risanamento del piano viabile in corrispondenza del viadotto Le Grazie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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