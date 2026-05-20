Superstrada sequestrato il tratto dove è morto Riccardo Delle Monache | si indaga per omicidio stradale | FOTO e VIDEO

Un tratto di superstrada sul quale si è verificato un incidente mortale è stato sottoposto a sequestro. La vittima, coinvolta in un impatto tra una moto e un furgone avvenuto mercoledì 20 maggio, ha perso la vita in quella zona. Le autorità stanno conducendo indagini per omicidio stradale, analizzando anche i veicoli coinvolti. Il tratto interessato rimane chiuso al traffico, mentre si attendono ulteriori accertamenti.

Non solo la moto e il furgone contro il quale ha impattato, da mercoledì 20 maggio è sotto sequestro anche il tratto di superstrada dove Riccardo Delle Monache ha perso la vita. Morto a 42 anni nel tragico incidente con la moto avvenuto la sera di sabato 9 maggio tra Viterbo nord e Bagnaia in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Viterbo - Superstrada, posto sotto sequestro il tratto dove e morto Riccardo Delle Monache

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