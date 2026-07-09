Una donna italiana, Cristina Mercuri, ha ottenuto il titolo di Master of Wine, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore vinicolo, tra 422 candidati in tutto il mondo. Mercuri ha commentato che Milano si distingue per l’attenzione al bere, ma ha segnalato che, nei ristoranti, i sommelier spesso rivolgono più attenzione agli uomini. Il titolo è stato conseguito da un numero limitato di persone a livello globale.

Quattrocentoventidue persone in tutto il mondo. Meno degli iscritti ai corsi di yoga di Milano centro, ma ciascuno con in tasca il titolo più difficile e ambito dell'enologia: Master of Wine. Fino al 19 febbraio scorso, fra quel selezionato gruppo non c'era neppure un’italiana. Poi è arrivata Cristina Mercuri, 43 anni, pisana cresciuta in Toscana, milanese da quasi vent'anni, avvocata di fusioni e acquisizioni internazionali che nel 2015 ha mollato tutto per studiare il vino. Gli altri tre italiani con il prestigioso titolo - Gabriele Gorelli, Andrea Lonardi, Pietro Russo - sono tutti uomini. Mercuri completa il poker d'assi e cambia qualcosa, anche simbolicamente. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Cristina Mercuri, prima Master of Wine d’Italia: «Milano nel bere è avanti. Ma mi irrita che al ristorante i sommelier guardano prima gli uomini»

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La prima donna italiana Master of Wine (con Cristina Mercuri) - La barricata, 43

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