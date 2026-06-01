Diritti Lgbtq+ crescono i movimenti che guardano a destra E arriva la prima proposta di legge | I partiti ci guardano con interesse

A giugno, mese del Pride, si osserva un aumento di movimenti Lgbtq+ che si avvicinano a forze politiche di destra. Per la prima volta è stata presentata una proposta di legge che coinvolge direttamente questi temi. I partiti mostrano interesse verso le istanze di questa galassia, ormai più diversificata e meno legata ai tradizionali schemi ideologici. La crescita di queste connessioni si manifesta in un contesto europeo in evoluzione.

L’inizio di giugno apre ufficialmente il mese del Pride e, come ormai accade da anni nel resto d’Europa, la galassia dei movimenti Lgbtq+ si scopre sempre più plurale, sfaccettata e lontana dai vecchi schemi ideologici. Anche in Italia la spinta per i diritti civili non parla più una sola lingua: crescono e si strutturano le realtà che guardano esplicitamente a destra. La conferma più plastica di questo trend europeo arriverà il prossimo 15 giugno, con la presentazione della prima vera proposta di legge speculare e alternativa al Ddl Zan, naufragato nelle scorse legislature tra feroci scontri parlamentari. «Questa proposta di legge nasce da... 🔗 Leggi su Open.online

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Iran News: Unrest Across Iran Grows As Deadly Protests Rage | Ayatollah Ali Khamenei| Reza Pahlavi

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