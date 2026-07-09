Un confronto tra gnocchi all’anatra e gelato con fiordilatte di bufala e fichi caramellati si svolge in un giardino, tra parole che sembrano metafisiche. I due piatti, apparentemente diversi, vengono analizzati in relazione alle differenze e alle somiglianze. La scena si svolge con una temperatura di 34 gradi sopra lo zero, creando un contrasto tra il cibo e il clima. Il dialogo si concentra sulle caratteristiche sensoriali e sulla percezione di ciascun piatto.

Quali differenze e quali analogie possono esserci tra un piatto di gnocchi all’anatra e un gelato con fiordilatte di bufala nostrana e fichi caramellati? Apparentemente nessuna, specie se pensiamo questi due piatti serviti con trentaquattro gradi sopra lo zero. Con queste temperature, vien da dire, vada per il gelato, vade retro lo gnocco che ce lo lasciamo per la prossima invernata. E invece le apparenze ingannano perché il cibo va ben oltre le regole convenzionali e a volte diventa metafisica della fisica. Dunque spogliamoci di ogni pregiudizio gastronomico, dimentichiamo la nostra memoria gusto-olfattiva ordinaria, e infiliamo le gambe sotto un tavolo apparecchiato con straordinaria (ce ne vorrebbero) tovaglia bianca che ricorda quella di Fiandra ma in realtà è di Fenile, amena località del retroterra fanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cremosi gnocchi all’anatra e gelato. Dialogo metafisico in giardino

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