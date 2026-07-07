Sono stati effettuati vari richiami alimentari, tra cui hummus, carciofi sott’olio e formaggi cremosi. Le autorità sanitarie e i supermercati hanno ritirato dai punti vendita alcuni lotti di questi prodotti. I richiami sono stati disposti a causa di possibili contaminazioni o non conformità. I consumatori sono invitati a verificare i lotti sui prodotti acquistati e a non consumarli se corrispondono ai richiami. Nessuna altra informazione sui motivi specifici dei richiami è stata comunicata.

Sono stati disposti diversi richiami alimentari, dal Ministero della Salute o direttamente dai supermercati interessati. I richiami riguardano un lotto di Hummus a marchio Zorbas (rischio Salmonella ), un lotto di Carciofi alla contadina Consilia Optima (rischio presenza di frammenti di vetro ) e il Cremoso vari gusti della Latteria Moro (rischio Listeria ). Per tutti i richiami, l’avvertenza è la stessa: non consumare i prodotti ma riportarli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Richiamo di Hummus salsa a base di ceci Zorbas. Diffuso dai supermercati Pam Panorama e Carrefour un avviso di richiamo precauzionale per un lotto di Hummus salsa a base di ceci a marchio Zorbas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Richiami di hummus oltre a carciofi sott’olio e formaggi cremosi, i lotti da evitare

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