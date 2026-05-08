De Chirico al Castello di Desenzano | il mistero del tempo metafisico

Al castello di Desenzano è in corso una mostra dedicata a De Chirico, che include anche bozzetti inediti legati a D'Annunzio prelevati dal Vittoriale. Tra le opere esposte si trovano lavori dell'artista che richiamano il suo stile metafisico e il tema del tempo. La mostra approfondisce il legame tra il castello e alcune opere di De Chirico, collegandole a riferimenti artistici e storici del periodo.

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? Domande chiave Come si collega il castello di Desenzano a un quadro di De Chirico?. Quali bozzetti inediti legati a D'Annunzio sono stati portati dal Vittoriale?. Chi ha curato il percorso tra la pittura metafisica e il territorio?. Perché le opere del maestro riescono a sospendere la percezione del tempo?.? In Breve Curatela di Giordano Bruno Guerri con coinvolgimento di Anna Mangiarotti e GardaMusei.. Esposizione include bozzetti del Vittoriale per La figlia di Iorio di D'Annunzio.. Ritratti inediti di Mario Dondero e Claudio Abate risalenti agli anni '70.. Convenzione museale permette ingressi ridotti tra Castello di Desenzano e Vittoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Chirico al Castello di Desenzano: il mistero del tempo metafisico Notizie correlate De Chirico al Castello, una location inedita: "Sembra fatta per lui"di Anna Mangiarotti Fondatore e direttore dell’associazione cultural-turistica GardaMusei – nata nel 2015, con l’obiettivo di far rete tra luoghi e... Leggi anche: Il 'Ritorno al Mediterraneo' di Giorgio De Chirico è a Vieste: pronta la grande mostra sul Maestro della Metafisica Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mostra su Giorgio de Chirico al Castello di Desenzano dal 17 maggio 2026; Giorgio de Chirico. Un mondo senza tempo; Giorgio De Chirico al Castello di Desenzano: mostra dal 17 maggio al 4; De Chirico al Castello, una location inedita: Sembra fatta per lui. De Chirico al Castello, una location inedita: Sembra fatta per luidi Anna Mangiarotti Fondatore e direttore dell’associazione cultural-turistica GardaMusei – nata nel 2015, con l’obiettivo di far rete tra luoghi ... msn.com Surrealismo al Castello di Desenzano del Garda: in mostra 60 opereRené Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò e André Masson ma anche Sebastiàn Matta, Hans Bellmer, Man Ray, Max Ernst e Leonor Fini, senza dimenticare, ovviamente, Giorgio de Chirico. Un lungo viaggio ... exibart.com Ieri, nella suggestiva cornice del Castello di Desenzano del Garda, è stato presentato il progetto “Lago di Garda per tutti: Idee che aprono Strade” Un momento di confronto che ha riunito studenti, operatori turistici e istituzioni, tutti con un obiettivo condiviso: facebook