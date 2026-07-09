Crede di firmare un contratto di lavoro ma è la truffa di un amico | la trappola al centro commerciale e lo smartphone

Un 27enne disoccupato di Gropello Cairoli ha scoperto di essere stato vittima di una truffa dopo aver firmato un documento che pensava fosse un contratto di lavoro. L’uomo aveva firmato su suggerimento di un amico in un centro commerciale, ma in seguito ha ricevuto richieste di pagamento di rate che ha riconosciuto come truffa. La vicenda si è verificata nel Pavese e riguarda uno smartphone, che l’uomo aveva acquistato in modo fraudolento.

Quando gli sono arrivate le prime rate da pagare, un 27enne disoccupato di Gropello Cairoli, nel Pavese, ha iniziato a intuire che quello che aveva firmato su consiglio di un suo amico non era un contratto di lavoro. Il giovane, disoccupato da tempo, si era rivolto a un uomo di 58 anni per farsi aiutare a trovare un impiego, e quello lo aveva rassicurato promettendogli di darsi da fare. Come racconta il Corriere della Sera, due giorni dopo il 58enne lo aveva richiamato con una notizia che sembrava buona: «Ho qualcosa per te in un centro commerciale, vieni con me a firmare il contratto. Sono felice di averti risolto il problema». Il 27enne si è presentato puntuale, convinto di sedersi davanti a un contratto di assunzione. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scorned by boyfriend, girl gets drunk, spends a night with a man—only to wake and learn hes a CEO

Notizie e thread social correlati

Gropello Cairoli, disoccupato 27enne chiede aiuto all'amico, lui gli fa firmare l'acquisto di uno smartphone da 1700 euroUn uomo di 27 anni di Gropello Cairoli ha chiesto aiuto a un amico per trovare un lavoro.

Crede di aver trovato un lavoro da casa ma cade nella truffa dei like: incubo finanziario per un 22enne che perde 4 mila euroUn giovane di 22 anni ha perso circa 4 mila euro dopo essersi fidato di un’offerta di lavoro da casa trovata sui social media.

Argomenti più discussi: Tfa sostegno 2026, Luca Trapanese: Non credo nel Tirocinio Formativo Attivo e noi genitori non vi facciamo affidamento; Il problema del fare cultura sui social. Edoardo Prati e gli altri; Maria Elena Boschi: Non rinunciamo alle preferenze. Le donne sono in grado di misurarsi; Federica Sciarelli, l’addio a Chi l’ha visto devasta tutti: Mi è scesa una lacrima. Poi la speranza: La Rai spera di convincerla.

ULTIM'ORA: Morten #Hjulmand dovrebbe firmare con l' #AtléticoMadrid per 5stagioni +1 I club stanno negoziando. Lo #Sporting sta spingendo per una cifra vicina ai 60 milion, mentre l'Atleti crede di poterlo chiudere per 45 milioni inclusi bonus. #Calciomerc - X x.com

[Romano] Mentre Nico Paz vede il suo futuro a lungo termine al Real Madrid, preferirebbe rimanere al Como per un'altra stagione prima di fare il trasferimento. Crede che un altro anno in Italia potrebbe accelerare la sua crescita. Il Madrid ha una clausola di ri reddit

Via Crucis, papa Leone XIV e il messaggio sulla guerra: C'è chi crede di avere un'autorità senza limiti, e di poterne abusare. Le telefonate a Herzog e ZelenskyCITTÀ DEL VATICANO - Prima stazione, la condanna a morte, Gesù sta di fronte a Pilato. Anche oggi c’è chi crede di avere ricevuto un’autorità senza limiti e pensa di poterne usare e abusare a proprio ... roma.corriere.it