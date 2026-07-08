Gropello Cairoli disoccupato 27enne chiede aiuto all' amico lui gli fa firmare l' acquisto di uno smartphone da 1700 euro
Un uomo di 27 anni di Gropello Cairoli ha chiesto aiuto a un amico per trovare un lavoro. Invece di un contratto a tempo indeterminato, ha firmato un finanziamento di 1700 euro per l'acquisto di uno smartphone. La richiesta di assistenza si è trasformata in un debito, senza che l’uomo ottenesse l’impiego promesso. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno valutando i dettagli del caso.
Chiede aiuto ad un amico per trovare lavoro ma, al posto del contratto a tempo indeterminato, è stato costretto a firmare un finanziamento per l'acquisto di uno smartphone del valore di 1700 euro. Un uomo di 58 anni è stato denunciato con l'accusa di truffa aggravata dopo la denuncia presentata dalla vittima. La vicenda è avvenuta qualche giorno fa a Gropello. Un 27enne di Gropello Cairoli, disoccupato da tempo, si è rivolto all'amico (se così si può definire) per aiutarlo a cercare un posto di lavoro. Il 58enne lo ha rassicurato e gli ha promesso l'interessamento. Dopo due giorni l'ha richiamato. «Ho qualcosa per te in un centro commerciale - ha spiegato il truffatore -, vieni con me a firmare il contratto. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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