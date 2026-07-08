Un uomo di 27 anni di Gropello Cairoli ha chiesto aiuto a un amico per trovare un lavoro. Invece di un contratto a tempo indeterminato, ha firmato un finanziamento di 1700 euro per l'acquisto di uno smartphone. La richiesta di assistenza si è trasformata in un debito, senza che l’uomo ottenesse l’impiego promesso. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno valutando i dettagli del caso.

Chiede aiuto ad un amico per trovare lavoro ma, al posto del contratto a tempo indeterminato, è stato costretto a firmare un finanziamento per l'acquisto di uno smartphone del valore di 1700 euro. Un uomo di 58 anni è stato denunciato con l'accusa di truffa aggravata dopo la denuncia presentata dalla vittima. La vicenda è avvenuta qualche giorno fa a Gropello. Un 27enne di Gropello Cairoli, disoccupato da tempo, si è rivolto all'amico (se così si può definire) per aiutarlo a cercare un posto di lavoro. Il 58enne lo ha rassicurato e gli ha promesso l'interessamento. Dopo due giorni l'ha richiamato. «Ho qualcosa per te in un centro commerciale - ha spiegato il truffatore -, vieni con me a firmare il contratto. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Gropello Cairoli, disoccupato 27enne chiede aiuto all'amico, lui gli fa firmare l'acquisto di uno smartphone da 1700 euro

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