Crede di aver trovato un lavoro da casa ma cade nella truffa dei like | incubo finanziario per un 22enne che perde 4 mila euro
Un giovane di 22 anni ha perso circa 4 mila euro dopo essersi fidato di un’offerta di lavoro da casa trovata sui social media. Attratto dall’idea di un guadagno rapido e facile, ha iniziato a seguire le istruzioni di un presunto datore di lavoro, che gli ha chiesto di investire denaro in vari progetti. Con il passare dei giorni, il denaro scomparso dal conto corrente non è più stato recuperabile.
Adescato sui social con l'illusione di un facile e remunerativo lavoro da casa, un 22enne residente in provincia è precipitato in un vortice di finti investimenti e pressioni psicologiche, vedendo sparire i risparmi dal conto corrente. Decisive le indagini dei Carabinieri di Parma Oltretorrente.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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