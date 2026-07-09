Una narrazione che unisce il mondo umano e quello animale, in cui il cibo dimostra capacità di pensare. La storia si sviluppa come un intreccio tra le due realtà, superando il racconto naturalistico tradizionale. Non si tratta di una semplice descrizione, ma di un racconto in cui le creature luminose e il loro comportamento introducono un elemento di interazione tra specie. La trama evidenzia come il confine tra il mondo umano e quello animale si faccia sempre più sottile.

La storia non è costruita come un semplice racconto naturalistico, ma come una vicenda in cui il mondo umano e quello animale finiscono per intrecciarsi in modo sempre più stretto. Il polpo, infatti, non è solo uno sfondo o un elemento decorativo: diventa una sorta di intermediario silenzioso, una presenza che accompagna e influenza, a suo modo, il percorso dei due protagonisti. Nel corso del film, la sua presenza si trasforma in qualcosa che va oltre la semplice osservazione. Il polpo sembra infatti entrare in relazione con ciò che accade ai personaggi, aiutandoli a leggere situazioni, emozioni, fragilità che non sempre riescono a nominare da soli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Creature luminose: cosa succede quando il «cibo» dimostra di pensare

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Comunque a proposito di traduzioni dall’inglese il film #Netflix #RemarkablyBrightCreatures è stato tradotto con ‘creature incredibilmente luminose’ Beh! Non del tutto corretto. - X x.com

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