L’attrice torna sul grande schermo in un film che mescola melodramma e elementi fantastici, con una trama che coinvolge creature luminose e tentacoli. La pellicola si inserisce in un genere che sfida le convenzioni, distinguendosi per le sue atmosfere e atmosfere visive. La presenza dell’attrice, nota per interpretazioni intense, si combina con un racconto che mescola emozioni e aspetti fantastici senza ricorrere a temi come l’erotismo acquatico o le inquietudini di altri film.

Dimenticate l’erotismo acquatico di Guillermo del Toro o i risvolti inquietanti di My Octopus Teacher. Il nuovo film originale Netflix, adattamento del best-seller di Shelby Van Pelt del 2022, ci porta in acque decisamente più tranquille, seppur venate di una malinconia agrodolce. “Creature Luminose” è una favola moderna sulla solitudine, il lutto e le connessioni inaspettate, orchestrata dalla regista Olivia Newman ( La ragazza della palude ) con una mano calda e rassicurante. Una protagonista d’eccezione: Sally Field. Il cuore pulsante della pellicola è Sally Field nel ruolo di Tova Sullivan. Era dai tempi di Hello, My Name Is Doris (2015) che l’attrice premio Oscar non godeva di uno spazio così centrale, e la sua performance è una masterclass di sottrazione.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Creature Luminose: La recensione del ritorno di Sally Field tra melodramma e…tentacoli

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