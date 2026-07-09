Un creator di Onlyfans è stato scoperto aver evaso circa 700 mila euro al fisco. L’indagine, condotta dai finanzieri di Muggia, ha evidenziato che il influencer ha omesso di dichiarare redditi e versamenti fiscali relativi alle sue attività online. Durante le verifiche sono stati sequestrati documenti e conti bancari riconducibili al creator. L’autorità fiscale ha avviato le procedure per il recupero delle somme non versate.

L’ indagine, condotta dai finanzieri della Compagnia di Muggia nell’ambito del contrasto all’ evasione fiscale e all’economia sommersa, ha riguardato un creator residente a Trieste con oltre 100 mila follower su Instagram, decine di milioni di visualizzazioni sulle piattaforme di contenuti per adulti e centinaia di contenuti pubblicati su OnlyFans e Fansly. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il creator monetizzava la propria popolarità attraverso abbonamenti mensili, vendita di contenuti personalizzati e “mance digitali” ricevute durante le chat private. Un’attività svolta in modo abituale che sarebbe stata esercitata nel più totale anonimato tributario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Influencer evade 700 mila euro al fisco: nei guai un creator di Onlyfans

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