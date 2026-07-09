Un influencer è stato scoperto aver evaso circa 700.000 euro, dichiarando redditi molto inferiori a quelli percepiti attraverso attività su OnlyFans e sui social media. Nonostante la popolarità e le numerose entrate derivanti da contenuti a pagamento, sponsorizzazioni e abbonamenti, la dichiarazione dei redditi non rifletteva i guadagni effettivi. La verifica fiscale ha portato al rivelarsi della discrepanza tra reddito dichiarato e entrate reali.

TRIESTE - Dichiarava redditi bassissimi, eppure è notissimo sui social e su Onlyfans, dove pubblica regolarmente contenuti a pagamento, sponsorizzati e in abbonamento. Un'apparente contraddizione che ha spinto la guardia di finanza triestina ad approfondire la situazione finanziaria di un noto digital content creator e influencer. Ne è emerso un buco da 700.000 euro che è accusato di aver guadagnato senza dichiararne nemmeno uno al Fisco, con la conseguente ipotesi di evasione fiscale. La posizione dell'influencer è ora al vaglio delle autorità. L'indagine Nel mirino della Finanza è finito, come detto, un volto popolarissimo dei social, che vive a Trieste. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Influencer evade 700.000 euro guadagnati su Onlyfans e sui social: tradito dalla dichiarazione dei redditi

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