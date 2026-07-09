Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. La loro partecipazione riguarda le due serate principali della manifestazione, che si svolgeranno nel centro di Venezia. Entrambi sono attori italiani e saranno presenti rispettivamente alla cerimonia di apertura e di chiusura dell’evento cinematografico. La manifestazione si svolge ogni anno nella città lagunare, attirando professionisti e pubblico internazionale.

Saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas a condurre le serate di apertura e di chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in scena dal 2 al 12 settembre. L’attrice e regista, 39 anni, e l’attore 27enne saliranno sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido per la cerimonia di inaugurazione del 2 settembre e per la cerimonia di chiusura del 12 settembre, annunciando i Leoni e gli altri premi ufficiali della mostra. Chi è Greta Scarano, conduttrice di Venezia 2026. Greta Scarano si fa conoscere al grande pubblico con serie di successo come Romanzo Criminale, Squadra antimafia, In Treatment, Il nome della rosa, Circeo e La linea verticale, che le fa ottenere il Premio Flaiano. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Così Greta Scarano e Nicolas Maupas sono arrivati a condurre la serata di apertura e di chiusura dell’83ma Mostra del Cinema di Venezia

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