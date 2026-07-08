Greta Scarano e Nicolas Maupas conduttori della serata iniziale e finale della Mostra del Cinema di Venezia

Da vanityfair.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. L’edizione, ancora senza un programma completo, ha annunciato il premio alla carriera a George Clooney, che partecipa regolarmente alla manifestazione. La presenza dei due attori è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, anche se le date e i dettagli delle altre proiezioni non sono stati ancora comunicati.

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In attesa che venga svelato il programma di quest’edizione, che ha già rivelato il Leone d’oro alla carriera a George Clooney, ormai una presenza fissa al Lido, i nomi dei due artisti fanno felici il pubblico. Ricevono il testimone da Emanuela Fanelli, padrona di casa della Mostra nel 2025, a sua volta preceduta da Sveva Alviti. Tra le madrine precedenti si ricordano anche Alessandra Mastronardi e Anna Foglietta, tra i padrini invece Michele Riondino e Alessandro Borghi. Greta Scarano, classe ’86, vanta una formazione tra Italia e Stati Uniti e una carriera lunga quasi vent’anni tra cinema e TV. Davanti alla macchina da presa, certo, ma anche dietro: dopo il debutto come regista nel corto Feliz Navidad, ha diretto La vita da grandi, che ha vinto il Nastro d’argento come miglior opera prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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