Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. L’edizione, ancora senza un programma completo, ha annunciato il premio alla carriera a George Clooney, che partecipa regolarmente alla manifestazione. La presenza dei due attori è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, anche se le date e i dettagli delle altre proiezioni non sono stati ancora comunicati.

In attesa che venga svelato il programma di quest’edizione, che ha già rivelato il Leone d’oro alla carriera a George Clooney, ormai una presenza fissa al Lido, i nomi dei due artisti fanno felici il pubblico. Ricevono il testimone da Emanuela Fanelli, padrona di casa della Mostra nel 2025, a sua volta preceduta da Sveva Alviti. Tra le madrine precedenti si ricordano anche Alessandra Mastronardi e Anna Foglietta, tra i padrini invece Michele Riondino e Alessandro Borghi. Greta Scarano, classe ’86, vanta una formazione tra Italia e Stati Uniti e una carriera lunga quasi vent’anni tra cinema e TV. Davanti alla macchina da presa, certo, ma anche dietro: dopo il debutto come regista nel corto Feliz Navidad, ha diretto La vita da grandi, che ha vinto il Nastro d’argento come miglior opera prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Greta Scarano e Nicolas Maupas, conduttori della serata iniziale e finale della Mostra del Cinema di Venezia

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