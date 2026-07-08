mostra cinema venezia 2026 greta scarano e nicolas maupas conducono le serate di apertura e di chiusura

Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2026. L’attrice e regista sarà presente in entrambe le serate, accompagnata dall’attore durante la cerimonia di apertura e di chiusura. La manifestazione si svolgerà nel consueto periodo autunnale nella città lagunare.

L’attrice e regista Greta Scarano con l’attore Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e di chiusura dell’ 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2 – 12 settembre 2026). I due guideranno sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) la cerimonia di inaugurazione nella serata di mercoledì 2 settembre, nonché la cerimonia di chiusura di sabato 12 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali. Chi è Greta Scarano. Greta Scarano si forma tra Italia e Stati Uniti e debutta nel 2007 in televisione. Raggiunge il grande pubblico con serie di successo come ‘ Romanzo Criminale ‘, ‘Squadra antimafia’, ‘In Treatment’, ‘Il nome della rosa’, ‘Circeo’ e ‘La linea verticale’ che le fa ottenere il Premio Flaiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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