Un lavoratore licenziato a causa di una segnalazione effettuata attraverso lo smart working è stato reintegrato in azienda dal giudice, che ha anche disposto un risarcimento. La vicenda mette in luce le implicazioni legali legate alla tutela dei dipendenti che denunciano irregolarità e alla gestione dello smart working nel contesto lavorativo attuale. Il caso si inserisce in un panorama dove le norme sul lavoro stanno affrontando questioni di grande attualità.

Il diritto del lavoro affronta temi attualissimi, tra cui spiccano lo smart working e la tutela dei dipendenti whistleblower, cioè coloro che segnalano la scoperta di irregolarità all’interno dell’azienda. In questo contesto, il tribunale di Milano con la sentenza n. 7012026 offre un esempio concreto di come opera, nella pratica, la protezione riconosciuta a questi lavoratori. Il caso è particolarmente interessante perché chiarisce quando un licenziamento può essere qualificato come ritorsivo e, di conseguenza, dichiarato nullo. Vediamolo allora più da vicino alla luce dei principi affermati dalla magistratura lombarda. La vicenda giudiziaria, segnalazione e licenziamento ravvicinati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Licenziato per smart working dopo una segnalazione, il giudice lo reintegra con risarcimento

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