Cos’è il reato di sfregio permanente - LA SCHEDA

Una ragazza di 23 anni è stata ferita alla guancia e al labbro con un coltellino sulla banchina della metropolitana M3 Duomo a Milano. L'aggressione è avvenuta dopo una lite, secondo quanto riferito. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'episodio. Non sono stati forniti ulteriori informazioni sulle motivazioni o sull’identità dell’aggressore. La ragazza è stata soccorsa e portata in ospedale.

Prima la lite, poi il colpo al volto. È successo sulla banchina della M3 Duomo, a Milano, dove una ragazza di 23 anni è stata ferita alla guancia e al labbro con un coltellino. I fatti sono noti: secondo la ricostruzione degli investigatori, il 27enne arrestato in flagranza l’avrebbe affrontata dopo uno sguardo, urlandole “che cos’hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano”. Poi l’aggressione e la fuga, terminata poco dopo in via Torino, dove l’uomo è stato bloccato dalla polizia locale. La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Nelle prossime ore il pm chiederà al gip la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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