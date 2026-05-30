Un’ex concorrente del Grande Fratello è stata condannata per aver lanciato un bicchiere al suo fidanzato, causando uno sfregio permanente. L’episodio si è verificato a Lucca e la sentenza è stata emessa dopo un procedimento legale. La donna è stata riconosciuta colpevole di lesioni personali e ha ricevuto una condanna in tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di comportamenti violenti anche in ambiti privati.

Arriva la sentenza per Yulia Naomi Bruschi dopo il grave episodio avvenuto a Lucca. È stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione Yulia Naomi Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, finita a processo per le lesioni provocate all’allora compagno durante una violenta lite avvenuta a Lucca. La decisione è arrivata al termine del giudizio con rito abbreviato davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca. La giovane, 28 anni, di origini cubane e residente ad Altopascio, era accusata di aver provocato lesioni aggravate e permanenti all’ex fidanzato, l’imprenditore della ristorazione Simone Costa, 43 anni. Cosa accadde durante la festa di compleanno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ex concorrente del Grande Fratello condannata: il bicchiere lanciato al fidanzato gli causò uno sfregio permanente

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Yulia Naomi Bruschi, l'ex concorrente del Grande Fratello condannata a 2 anni: ha sfregiato l'ex

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