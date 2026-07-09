Una ragazza di 23 anni è stata aggredita sulla banchina della metropolitana M3 Duomo a Milano, dove è stata colpita al volto con un coltello. L’incidente è avvenuto dopo una lite tra le due persone coinvolte. La ferita alla guancia e al labbro è stata giudicata come un reato di sfregio permanente, che si configura quando un danno al viso provoca alterazioni permanenti dell’aspetto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Prima la lite, poi il colpo al volto. È successo sulla banchina della M3 Duomo, a Milano, dove una ragazza di 23 anni è stata ferita alla guancia e al labbro con un coltellino. I fatti sono noti: secondo la ricostruzione degli investigatori, il 27enne arrestato in flagranza l’avrebbe affrontata dopo uno sguardo, urlandole “che cos’hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano”. Poi l’aggressione e la fuga, terminata poco dopo in via Torino, dove l’uomo è stato bloccato dalla polizia locale. La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Nelle prossime ore il pm chiederà al gip la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Cos’è il reato di sfregio permanente contestato per l’aggressione a Milano

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