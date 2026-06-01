Una donna di 49 anni è morta dopo essere stata picchiata dal marito all’interno della loro abitazione. L’uomo è stato arrestato e accusato di femminicidio. La vittima sarebbe stata colpita più volte, anche con un oggetto contundente. La scena del delitto si è svolta in una zona residenziale, dove sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha sequestrato l’arma del delitto e avviato le indagini.

È morta nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dopo due giorni di agonia, Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito, nella loro casa del popoloso rione Belsito di Misterbianco, e colpita più volte alla testa con un corpo contundente che per la Procura sarebbe stato un martello. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato subito dopo l'aggressione dai carabinieri che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie dopo aver visto la madre per terra con una ferita alla testa. La coppia aveva quattro figli, due maggiorenni e due minorenni: non è ancora chiaro quanti di loro fossero in casa, ma nessuno in ogni caso avrebbe assistito direttamente all'aggressione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Tgcom24.mediaset.it - Catania, morta la 49enne picchiata in casa dal marito | All'uomo contestato il reato di femminicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Catania - Picchia il figlio e il video finisce su Tik Tok, il padre fermato per maltrattamenti

Notizie e thread social correlati

Femminicidio a Bergamo: 41enne uccisa a coltellate dal marito 49enne in via PescariaA Bergamo una donna di 41 anni è stata uccisa a coltellate dal marito di 49 anni in via Pescaria.

Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è graveUna donna è stata aggredita nella notte a Misterbianco, vicino Catania, dal marito che le ha inferto numerosi colpi.

Temi più discussi: Tentato femminicidio a Misterbianco, 49enne ferita in casa dal marito; Picchia la moglie e la colpisce alla testa: 49enne gravissima a Catania, l'allarme lanciato dalla figlia; Martellate in testa alla moglie, donna morta dopo due giorni in ospedale; Omicidio nel cuore di Genova: fermato un uomo, cos'è successo.

Martellate in testa alla moglie, donna morta dopo due giorni in ospedaleE' morta nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dopo due giorni di agonia, la 49enne che era stata picchiata dal marito, nella loro casa del popoloso rione Belsito di Misterbianco, e colpita più v ... ansa.it

Misterbianco, è morta la donna che era stata aggredita dal marito in casaÈ morta la 49enne aggredita dal marito nella notte tra venerdì e sabato a Belsito, quartiere di Misterbianco, in provincia di Catania. meridionews.it