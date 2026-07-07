A Lavitola contestato il reato di strage e associazione mafiosa Ranucci | Sono stordito è un amico

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver pianificato un attentato e di associazione mafiosa. La notizia riguarda l’attacco subito da Sigfrido Ranucci, che si è detto sorpreso e ha definito Lavitola un amico. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti giudiziari in corso, senza ulteriori dettagli sulle prove o sui possibili moventi.

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La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola per l’attentato subito da Sigfrido Ranucci ha colpito molti. L’iniziativa della procura di Roma è stata inaspettata e ribalta tutte le ipotesi che finora erano state avanzate sulla matrice dell’ordigno piazzato davanti a casa del conduttore, che fortunatamente non ha fatto vittime. Con Lavitola sono indagati anche Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Luca Amato, Marika De Filippis e Clesio Tavares Gomes. A tutti loro vengono contestati a vario titolo i reati di tentato delitto di strage, detenzione, porto e impiego illegale di esplosivi, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata, tutti contestati con l'aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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