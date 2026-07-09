Cosa pensare di questi nuovi Lakers?

Lo scambio per Luka Doncic avvenuto due anni fa ha segnato l'inizio della fine dell'era LeBron James ai Lakers. Questa offseason, invece, ha sancito ufficialmente la conclusione di quel ciclo. La squadra ha effettuato diversi cambiamenti e ora si trova in una fase di ristrutturazione. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma i segnali indicano un nuovo corso per il team.

Se il clamoroso scambio per Luka Don?i? di un paio di anni fa aveva fatto cominciare il tramonto dell'era LeBron James a Los Angeles, questa offseason l’ha concluso. È stato James a volerlo scegliendo di entrare nel mercato dei free agent piuttosto che rimanere ai Lakers, un mercato che prima è stato ridotto alle dieci squadre elencate pubblicamente sulla lavagnetta bianca di Rich Paul, suo agente e CEO di Klutch Sports ( addirittura a tre da Shams Charania ). I Lakers però non sono rimasti spiazzati e hanno ricostruito il loro roster nel giro di poche ore, prima di ufficializzare tutte le loro mosse ora che è finita la moratorium, la fase intermedia che parte con il nuovo anno fiscale NBA, durante la quale si possono concordare firme e trade ma non renderle ufficiali. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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LeBron James Could DECIDE to PLAY or RETIRE July, or Even August. Would Lakers WAIT

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