Le nuove telecamere intelligenti stanno modificando il modo in cui vengono monitorate le strade. Non si limitano più a rilevare la velocità dei veicoli, ma controllano anche altre violazioni del codice della strada. Questi dispositivi sono stati installati in diverse zone, attirando l’attenzione di chi guida e di chi si occupa di sicurezza stradale. La presenza di queste telecamere ha portato a un aumento delle sanzioni per le infrazioni rilevate.

Non sono più semplici autovelox: le nuove telecamere intelligenti stanno cambiando il modo in cui vengono controllate le strade. In alcune zone d’Europa, come la contea del Sussex, è già attivo un sistema capace non solo di misurare la velocità, ma anche di “ guardare ” dentro l’abitacolo dei veicoli. Grazie all’uso dell’ intelligenza artificiale, questi dispositivi riescono a individuare comportamenti pericolosi che fino a poco tempo fa erano difficili da sanzionare, rappresentando di fatto una rivoluzione tecnologica che promette maggiore sicurezza, ma che solleva anche interrogativi importanti. Il funzionamento è basato su telecamere ad altissima definizione, dotate di flash a infrarossi, permettendo di ottenere immagini nitide anche attraverso il parabrezza, sia di giorno sia di notte e in qualsiasi condizione atmosferica.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stai attento a cosa fai in auto, questi nuovi autovelox ti controllano (non solo la velocità)

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