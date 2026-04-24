Stai attento a cosa fai in auto questi nuovi autovelox ti controllano non solo la velocità
Le nuove telecamere intelligenti stanno modificando il modo in cui vengono monitorate le strade. Non si limitano più a rilevare la velocità dei veicoli, ma controllano anche altre violazioni del codice della strada. Questi dispositivi sono stati installati in diverse zone, attirando l’attenzione di chi guida e di chi si occupa di sicurezza stradale. La presenza di queste telecamere ha portato a un aumento delle sanzioni per le infrazioni rilevate.
Non sono più semplici autovelox: le nuove telecamere intelligenti stanno cambiando il modo in cui vengono controllate le strade. In alcune zone d’Europa, come la contea del Sussex, è già attivo un sistema capace non solo di misurare la velocità, ma anche di “ guardare ” dentro l’abitacolo dei veicoli. Grazie all’uso dell’ intelligenza artificiale, questi dispositivi riescono a individuare comportamenti pericolosi che fino a poco tempo fa erano difficili da sanzionare, rappresentando di fatto una rivoluzione tecnologica che promette maggiore sicurezza, ma che solleva anche interrogativi importanti. Il funzionamento è basato su telecamere ad altissima definizione, dotate di flash a infrarossi, permettendo di ottenere immagini nitide anche attraverso il parabrezza, sia di giorno sia di notte e in qualsiasi condizione atmosferica.🔗 Leggi su Screenworld.it
Notizie correlate
"Stai attento con chi ti fai le fotografie”: Pippo Midili attacca, Cateno De Luca querelaSi infiamma il clima politico in vista delle prossime elezioni amministrative nella città del Capo.
Revisione auto: costo, scadenza e cosa controllano?La revisione auto costa 79,02 euro (possibile aumento a circa 88 € nel corso del 2026) ed è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione,...
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Stai male e chiedi aiuto all'intelligenza artificiale? Attento a non finire in trappola; Gasperini ritrova l’ex pupillo Caldara in tv: Sei andato di là, attento a quello che dici; Emanuele Colandrea - Due (29Records) -; Perché JD Vance ha chiesto al Papa di stare attento a parlare di Dio.
Hai già prenotato un viaggio in America? Stai attento: rischi di perdere tutto. Cosa devi sapere sulle nuove regoleViaggio in America, se lo hai già prenotato fai attenzione o rischi di perdere tutto: ecco cosa devi fare, tutti i dettagli Viaggiare negli Stati Uniti è da sempre una meta ambita per milioni di ... blitzquotidiano.it
"Stai attento fratello!" - facebook.com facebook