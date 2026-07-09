Cosa ha detto la presidente Meloni ad Ankara sull’Ucraina e su Trump

La presidente del Consiglio ha affermato che la Nato è un'alleanza unita e consapevole delle sfide attuali, sottolineando la determinazione a rafforzarsi. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa al termine del vertice Nato tenutosi ad Ankara. La leader italiana ha anche parlato dell’Ucraina e di Trump, senza fornire dettagli specifici sui contenuti delle sue dichiarazioni in merito a questi temi.

“La Nato è un’alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara. “Vogliamo rispettare gli impegni, lo stiamo facendo già, ma in modo sostenibile stabilendo tempi, modi, priorità in base al contesto e alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia necessario farlo in un tempo come questo. È tempo che l’Ue garantisca la propria sicurezza da sola non per far un favore a qualcuno ma per non dipendere da nessuno”, ha proseguito Meloni. Ma ha precisato: “ Se investiamo in difesa quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori, quindi più sicurezza ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all’estero”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Cosa ha detto Meloni a Trump La rivelazione da Ankara

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