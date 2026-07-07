Durante una visita ad Ankara, un politico statunitense ha commentato positivamente la leader di un paese europeo, definendola una brava persona, ma ha precisato che non ha parlato di Iran. Ha espresso ottimismo sulla situazione in Ucraina, prevedendo una svolta a breve, e ha menzionato telefonate con il presidente russo e il leader ucraino. Ha anche fatto riferimento a altre questioni internazionali, senza entrare nei dettagli.

Ottimista sull’ Ucraina, rispetto alla quale ha detto di aspettarsi «una svolta a breve» dopo le telefonate con Putin e Zelensky; prodigo di complimenti col «grande amico» Erdogan; spigoloso con i partner europei della Nato, ma con toni in fin dei conti più pacati rispetto a precedenti esternazioni e con una vera e propria giravolta rispetto agli attacchi rivolti a Giorgia Meloni. Almeno per ora è un Donald Trump che sembra essere in una giornata buona quello che è arrivato ad Ankara per il vertice dell’Alleanza Atlantica, immaginato in una forma essenziale proprio alla luce delle tensioni catalizzate dallo Studio Ovale. Trump elogia Erdogan e manda un messaggio a Netanyahu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La capriola di Trump ad Ankara: «Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c’è stata sull’Iran»

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Meloni e le critiche di Trump: «Non sono rimasta male, il coraggio è dire quello che si pensa»

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