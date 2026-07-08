Trump-Meloni gelo e lodi ad Ankara | Mi piace ma ha sbagliato sull’Iran

Durante una visita ufficiale, il presidente degli Stati Uniti è arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One dorato. Dopo aver incontrato il presidente turco, ha espresso apprezzamenti per il leader locale, ma ha anche criticato le politiche di un alleato riguardo l’Iran. La visita non ha portato a miglioramenti nel rapporto tra i due, e il presidente americano ha continuato a puntare il dito contro alcuni alleati, evidenziando divergenze sulle scelte strategiche.

L’atterraggio ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One dorato non ha ammorbidito Donald Trump. Anzi. Appena arrivato nel palazzo presidenziale turco, il presidente americano ha ripreso a puntare il dito contro gli alleati. Tra tutti i leader europei, la premier italiana è l’unica a cui Trump ha dedicato un apprezzamento personale: “Mi piace, è una brava persona”. Un’apertura durata pochi secondi. Subito dopo è arrivata la stoccata: “Ha fatto un errore. Sull’Iran non ci ha aiutato”. Meloni osserva un atteggiamento diplomatico, ma non confidenziale, rispetto al passato. Ha scelto la linea del silenzio dopo la diffusione dell’ultimo meme diffuso dal tycoon, in cui si invocava un ordine restrittivo nei suoi riguardi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Trump attacca Meloni: Mi sbagliavo su di lei

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