Punta con una siringa da un uomo incappucciato choc per una ragazza

Una ragazza che passeggiava da sola nei pressi dei laghetti di Lammari, in provincia di Lucca, è stata avvicinata da un uomo incappucciato, che le si è avvicinato con una siringa. La scena si è verificata nel pomeriggio di ieri, lasciando la giovane sotto shock. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Lammari (Lucca), 24 aprile 2026 – Avvicinata da un uomo incappucciato e punta con una siringa mentre passeggiava da sola nella zona dei laghetti di Lammari, a Capannori (Lucca), in Lucchesia. È quanto denunciato ai carabinieri da una giovane. Dopo l'aggressione, l'uomo è scappato. La notizia, che si è diffusa rapidamente anche nelle chat social del paese dove compaiono altre segnalazioni, ha generato panico tra i residenti abituati a frequentare la zona per camminare. La ragazza è andata all'ospedale per accertamenti e per la procedura di profilassi mentre i carabinieri indagano per identificare l'aggressore e prevenire episodi analoghi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Punta con una siringa da un uomo incappucciato, choc per una ragazza Notizie correlate Incidente choc a Rimini, miracolati un uomo e una donna che viaggiava con una neonata di 1 meseRimini, 16 febbraio 2026 – Drammatico incidente questa mattina a Rimini che solo per miracolo non si è trasformata in una tragedia. Leggi anche: Ragazza di 12 anni attira in bagno una compagna di classe e la colpisce al collo con le forbici: choc in una scuola di Pisa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindaca; Neoplasia del pancreas, al Gemelli arriva la colla radioattiva che punta al cuore del tumore; Giardini di Santa Rosa: ancora una volta il Comune ignora l’emergenza, e i bambini pagano il prezzo più alto; Dermatite nodulare: in Valle d’Aosta parte la campagna vaccinale. Punta con una siringa da un uomo incappucciato mentre passeggiaSono in corso le indagini dei carabinieri finalizzate all’identificazione dell’autore e alla verifica di eventuali episodi analoghi ... gonews.it Lammari, ragazza viene punta con una siringa da uno sconosciuto mentre era nel parcoInquietante episodio a Lammari, frazione del comune lucchese di Capannori, dove una ragazza è stata avvicinata da uno sconosciuto incappucciato che, con un gesto improvviso, ha estratto una siringa da ... corrierefiorentino.corriere.it Contro la Juventus il Milan punta a rompere una maledizione che dura da oltre 8 mila giorni Potrete seguire la partita anche sul canale Twitch di Crazy Calcio Show, uno spazio dove i tifosi potranno vivere il match insieme a Christian Brocchi, Gianluca Za facebook Approvato il #DecretoSicurezza. Un provvedimento che punta a rafforzare il controllo del #territorio, contrastare l’illegalità e dare risposte più incisive sul fronte dell’ordine pubblico. x.com