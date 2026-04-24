Cosa guardi guardi c’è Nicole Kidman

Nicole Kidman è una presenza ricorrente sul piccolo e grande schermo, interpretando spesso ruoli affini tra loro. La sua presenza si nota sia nelle produzioni cinematografiche che nelle serie TV, dove compare frequentemente. La sua partecipazione in vari progetti è continuata nel tempo, consolidando la sua presenza nel panorama dello spettacolo. La sua attività si concentra principalmente su ruoli drammatici e intensi, che si ripetono in diverse produzioni.

C’è stato un momento attorno al 2008 in cui Nicole Kidman pensava di smettere di recitare. Aveva compiuto da poco 40 anni, era appena nata la sua prima figlia con il cantante Keith Urban e per un’attrice di quell’età, seppur assai versatile, sembravano esserci sempre meno ruoli nel cinema di Hollywood. Oggi che ne ha quasi 60 è invece una delle più impegnate. Solo negli ultimi tre anni ha recitato in tre film (Holland, A Family Affair e Babygirl) e pochi giorni fa è uscito il trailer di Amori & incantesimi 2, il sequel del film del 1998 in cui interpretava una strega insieme a Sandra Bullock, che uscirà dopo l’estate. Ma Kidman si è...🔗 Leggi su Ilpost.it

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La Conspiración de los Puntos | DE LA PAZ - PARTE II | ROGUE CAST #8

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