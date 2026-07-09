‘Cosa guardi? Sono musulmano’ algerino sfregia una ragazza a Milano

Un uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni di origini marocchine nel centro di Milano, vicino alla fermata della metro Duomo. Prima di colpirla, avrebbe urlato: “Che cosa guardi? Sono uomo e sono musulmano”. La donna ha riportato ferite al volto e si trova in ospedale, mentre l’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine.

“Che cos’hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano’. É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Caldo, Oms Europa: “In arrivo ondata fino a 43 gradi. Emergenza pubblica”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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