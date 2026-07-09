Una ragazza di 22 anni di origine marocchina è stata ferita al volto con un coltello da un uomo di 27 anni di origine algerina mentre si trovava sulla banchina della metropolitana vicino alla fermata Duomo. L'aggressore le si è avvicinato e le ha inferto un colpo, causando ferite visibili al volto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto.

Una ragazza di 22 anni di origine marocchina è stata aggredita e sfregiata da un 27enne di origine algerina mentre si trovava sulla banchina della metropolitana all'altezza della fermata Duomo. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, mentre la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Prima dell'aggressione, il 27enne le avrebbe gridato: "Cosa hai da guardare, sono uomo e musulmano". La ragazza sarebbe stata aggredita con un pugno al volto e poi ferita alla guancia e al labbro con un coltellino mentre si trovava sulla banchina della fermata Duomo della linea gialla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Cosa guardi?" Musulmano sfregia ragazza in metropolitana

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«Cosa guardi Sono uomo e musulmano», 27enne sfregia al volto una 23enne a Milano

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