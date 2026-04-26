Grande Muraglia | Alex Baldaccini trionfa sul podio a Pechino

Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo a Pechino, Alex Baldaccini si è piazzato al terzo posto. La gara si è svolta sulla Grande Muraglia, attirando l'attenzione degli appassionati. Baldaccini ha concluso la competizione in posizione sul podio, facendo registrare un risultato positivo. La manifestazione ha coinvolto numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con un percorso che attraversa uno dei simboli storici della Cina.

? Cosa sapere Alex Baldaccini terzo nella seconda tappa Coppa del Mondo a Pechino sulla Grande Muraglia.. Il podio conferma il ritorno dell'atleta trentottenne ai vertici mondiali dopo quattordici anni.. Il trentottenne Alex Baldaccini conquista il terzo posto nella seconda tappa della Coppa del Mondo di corsa in montagna a Pechino, completando un podio che vede il connazionale Isacco Costa al secondo posto e il keniota Paul Machoka sul gradino più alto. La competizione si è svolta lungo la Grande Muraglia Cinese, precisamente nell’area di Beijing Changping Yanshou, dove gli atleti hanno affrontato una sfida di sola salita per un totale di 4,5 km.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grande Muraglia: Alex Baldaccini trionfa sul podio a Pechino Notizie correlate Corsa in montagna, il bergamasco Alex Baldaccini medaglia di bronzo sulla muraglia cineseIl 38enne bergamasco Alex Baldaccini brilla nella corsa in montagna sulla Grande muraglia cinese. Sul podio da Pechino a Montichiari. A Monza le ragazze dai pattini d’oroGrande risultato, come nelle attese, per l’Astro Roller Skating di Monza ai campionati regionali Fisr di pattinaggio artistico, a Montichiari, che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa del Mondo, Alex Baldaccini terzo nella corsa sulla Grande Muraglia Cinese; Atletica. L’ingegner Isacco Costa doma la Grande Muraglia; WMRA MOUNTAIN RUNNING WORLD CUP; Mondiale di corsa in montagna: fantastico Baldaccini, bronzo sulla Muraglia cinese. Corsa in montagna, il bergamasco Alex Baldaccini medaglia di bronzo sulla muraglia cineseA Pechino il 38enne capitano del GS Orobie arriva soltanto dietro al keniota Paul Machoka e al connazionale Isacco Costa ... bergamonews.it Barriere e libertà, cosa ci insegna la Grande muraglia cineseDal punto di vista di un viaggiatore, che per vocazione è sempre incline a valorizzare le differenze tra popoli e culture, piuttosto che temerle, esistono ben poche cose al mondo che appiano più ... avvenire.it #curiosità Percorrere a piedi l'intera Grande Muraglia Cinese, lunga oltre 21.000 km secondo le stime più recenti, richiederebbe circa 18 mesi - 2 anni di cammino ininterrotto. Si tratta di un'impresa estrema, poiché la struttura attraversa montagne e deserti, co - facebook.com facebook