Ascoli attenzione ai pezzi pregiati C’è chi è in scadenza e ha mercato

Nel mercato dell'Ascoli, alcuni pezzi pregiati sono in scadenza e hanno ancora mercato. È arrivato il primo rinforzo della sessione estiva di trattative, destinato a rafforzare la rosa. La squadra si sta preparando a definire le operazioni in corso, con attenzione ai giocatori in scadenza di contratto e alle opportunità di mercato. La finestra di trattative estiva è ufficialmente aperta e le trattative sono in corso.

Il mercato dell’Ascoli è entrato nel vivo. L’arrivo del primo rinforzo della finestra estiva di trattative, che accompagnerà il Picchio e il suo direttore sportivo Matteo Patti per tutta la fase di preparazione al prossimo campionato di Serie B, ha sancito l’inizio della strategia pianificata a corso Vittorio Emanuele per puntellare adeguatamente la rosa. L’ingresso di Giacomo De Pieri, in prestito dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto, ha subito portato all’interno dell’organico messo a disposizione dell’allenatore Francesco Tomei la qualità e la tecnica di un giovane prospetto emergente del calcio nazionale. Il classe 2006 non vede già l’ora di indossare la casacca bianconera nella stagione che potrebbe aiutarlo a consacrarsi dopo quanto di buono era già stato detto sul suo conto nel corso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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