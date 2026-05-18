Pupo rinvia il concerto in programma a Napoli | Chiedo scusa a tutti ma il mio cuore è a pezzi

Un artista ha annunciato il rinvio del concerto previsto a Napoli, scusandosi con il pubblico che aveva acquistato il biglietto. La comunicazione è stata resa nota tramite un messaggio in cui ha spiegato che, a causa di problemi personali, non potrà esibirsi come programmato. La data dello spettacolo era fissata per martedì 19 maggio al Teatro Acacia. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche di recupero o alle motivazioni specifiche che hanno portato alla decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui