Pupo rinvia il concerto in programma a Napoli | Chiedo scusa a tutti ma il mio cuore è a pezzi
Un artista ha annunciato il rinvio del concerto previsto a Napoli, scusandosi con il pubblico che aveva acquistato il biglietto. La comunicazione è stata resa nota tramite un messaggio in cui ha spiegato che, a causa di problemi personali, non potrà esibirsi come programmato. La data dello spettacolo era fissata per martedì 19 maggio al Teatro Acacia. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche di recupero o alle motivazioni specifiche che hanno portato alla decisione.
“Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pupo — Live in Russia (Korolyov, Moscow Oblast, 14.12.2025)
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