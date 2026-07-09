Cortona Ospedale Fratta | promesse disattese e crescono le preoccupazioni

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cortona, presso l'ospedale Fratta, il sindaco ha dichiarato che non sono arrivate risposte concrete dalla Asl riguardo alle promesse fatte. Durante un incontro con i giornalisti, ha sottolineato che le promesse fatte in precedenza sono rimaste disattese e le preoccupazioni della comunità continuano ad aumentare. La situazione rimane senza sviluppi ufficiali o impegni concreti da parte dell'ente sanitario.

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Arezzo, 9 luglio 2026 – . Dichiarazione del sindaco Luciano Meoni: «Nessuna risposta concreta dalla Asl». «Nessuna risposta concreta dalla Asl, le promesse restano disattese», così il sindaco di Cortona durante l’incontro con i giornalisti di questa mattina. Il primo cittadino di Cortona ha dato appuntamento nello spazio antistante alla portineria esterna dell’ospedale Santa Margherita per ribadire le richieste che restano senza risposta: «Non è stato attivato il modulo di unità sub intensiva di Cardiologia, sul Pronto soccorso non abbiamo ricevuto rinforzi e anzi la situazione va peggiorando, come peggiora anche per la Chirurgia e per l’Ortopedia che necessita di una svolta concreta e strutturale, con il reparto attivo anche nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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