Pnrr Sanità tra incompiute e gravi ritardi Maurizio Mangialardi | Promesse completamente disattese
Il consigliere regionale ha commentato lo stato di avanzamento dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore sanitario, evidenziando che molte opere sono ancora incomplete e i ritardi sono significativi. Ha sottolineato come le promesse fatte in passato non siano state mantenute, evidenziando le difficoltà incontrate nel portare avanti i lavori e l’effettiva realizzazione delle iniziative previste.
SENIGALLIA – Il consigliere regionale Maurizio Mangialardi torna sul Pnrr dedicato alla Sanità e sullo stato dei lavori delle relative opere.Un tema che l’esponente del Partito Democratico segue ormai da tempo: «Mancano meno di due mesi – spiega - alla scadenza tassativa del 30 giugno per la.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Dopo i lavori Pnrr ancora inagibile il giardino del nido di Boccaleone: “Promesse disattese, disagi per i bimbi”
Milano sempre più green? I numeri che mettono in crisi il modello Sala tra alberi mancanti e promesse disatteseTra la fine del 2020 e la campagna per il secondo mandato a Palazzo Marino, nell’autunno del 2021, Giuseppe Sala capì che il verde non era più un...
Tutti gli aggiornamenti
Sanità in crisi: solo il 3.8% delle strutture PNRR operative, Nursing Up denuncia il fallimento della rete territorialeIl 3,8% delle strutture sanitarie del PNRR è operativo, certificando il fallimento della rete territoriale secondo la Corte dei Conti. maremmanews.it
Sanità, allarme PNRR: ritardi e fondi persi, Baldino: «Calabria caso emblematico»La vicepresidente del M5S denuncia criticità nella riforma sanitaria: poche strutture operative e risorse non utilizzate, con la Calabria tra le realtà più colpite ... ecodellojonio.it