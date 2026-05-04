Pnrr Sanità tra incompiute e gravi ritardi Maurizio Mangialardi | Promesse completamente disattese

Il consigliere regionale ha commentato lo stato di avanzamento dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore sanitario, evidenziando che molte opere sono ancora incomplete e i ritardi sono significativi. Ha sottolineato come le promesse fatte in passato non siano state mantenute, evidenziando le difficoltà incontrate nel portare avanti i lavori e l’effettiva realizzazione delle iniziative previste.