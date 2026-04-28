Dopo i lavori Pnrr ancora inagibile il giardino del nido di Boccaleone | Promesse disattese disagi per i bimbi

Dopo un anno di chiusura per lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr, l’asilo nido comunale “Il Ciliegio” di via Isabello, nel quartiere di Boccaleone, ha riaperto lo scorso settembre accogliendo nuovamente i bambini. Tuttavia, il giardino esterno dell’edificio resta inagibile, suscitando proteste tra genitori e residenti. Le promesse di interventi non ancora completati hanno causato disagi per i piccoli frequentanti la struttura.

Bergamo. L’asilo nido comunale “Il Ciliegio” di via Isabello, nel quartiere di Boccaleone, ha riaccolto i bambini lo scorso settembre dopo un anno di stop per i lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr. Il cantiere ha raddoppiato la capienza della struttura, da 30 a 60 (49 i piccoli iscritti quest’anno), ma, a distanza di mesi, il giardino resta inutilizzabile. Nonostante gli spazi interni – quattro stanze disposte lungo un corridoio centrale – siano stati completamente rinnovati, i piccoli non possono ancora usufruire dell’area esterna. “Ci era stata garantita l’agibilità del giardino entro dicembre 2025 – spiega Giulia Consolandi, mamma di una bimba di due anni e referente dei genitori -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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