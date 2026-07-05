Il mercato del Napoli è fermo in attesa di cessioni. La squadra deve prima liberare alcuni giocatori, riducendo la rosa troppo ampia, prima di poter acquistare nuovi rinforzi. La strategia del club prevede di alleggerire la formazione prima di procedere con eventuali acquisti richiesti dal tecnico. La situazione rimane in sospeso fino a quando non saranno completate le uscite.

Il mercato del Napoli resta in una fase di attesa. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la priorità assoluta del club è alleggerire una rosa diventata ormai extralarge prima di affondare i colpi richiesti da Massimiliano Allegri. Con ben 47 calciatori sotto contratto, Giovanni Manna dovrà prima completare diverse operazioni in uscita per poter intervenire sugli innesti. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il piano della società è chiaro: prima cedere, poi acquistare. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret, destinato a raccogliere l’eredità di Vanja Milinkovic-Savic, e di un terzino destro da alternare a Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, mercato congelato: prima le cessioni, poi i rinforzi di Allegri”

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