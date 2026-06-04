Voci in viaggio | l’Italia incanto il concerto di fine anno del piccolo coro San Paolo

Il Piccolo Coro San Paolo terrà un concerto di fine anno intitolato “Voci in Viaggio: l’Italia Incanto”. L’evento si svolgerà in un teatro cittadino e vedrà i bambini esibirsi con brani che rappresentano le diverse regioni italiane. I piccoli cantanti interpreteranno canzoni popolari, melodie tradizionali e pezzi dedicati alle tradizioni locali. La manifestazione durerà circa un’ora e si concluderà con un applauso collettivo.

Il Piccolo Coro San Paolo si prepara a salutare la fine dell’anno canoro con “Voci in Viaggio: l’Italia Incanto”, un concerto speciale dedicato alla bellezza, alla cultura e alle tradizioni del nostro Paese.Attraverso la musica, i piccoli coristi con età tra i 4 e i 12 anni, accompagneranno il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Voci dal cielo a Lecce: l'incanto Gospel di Elisabetta Guido & A.M. Family

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