Stasera alle 20.30 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Ravenna si terrà un concerto del coro ’La Gioia’. L’evento è dedicato alla Madonna e si inserisce nelle celebrazioni del mese mariano. La chiesa ospita il coro per un appuntamento che prevede l’esecuzione di brani religiosi. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento fa parte delle iniziative in programma per il mese dedicato alla Madonna.

Alle 20.30 di stasera la chiesa di San Paolo Apostolo a Ravenna ospiterà un concerto speciale dedicato alla figura della Madonna, inserito nel quadro delle celebrazioni per il mese mariano. L’evento, col patrocinio del Comune di Ravenna, promette di stupire il pubblico con un programma originale e inaspettato. Protagonista della serata sarà il coro femminile ’La Gioia’, guidato da Ueda Etsuko e accompaagnato al pianoforte dal maestro Luca Bombardi. Il percorso musicale è stato ideato come un vero e proprio crescendo di emozioni. Le voci femminili eseguiranno brani dedicati alla Vergine Maria, con il classico Ave Maria di Gounod e due proposte di autori contemporanei – Gomez e Rombi - per poi toccare le vette della maestosità barocca e lirica attraverso le composizioni di maestri immortali come Vivaldi, Haendel, Rossini e Fauré. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera a San Paolo Apostolo il concerto del coro ’La Gioia’

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