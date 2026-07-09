Copernicus UE | giugno 2026 il più caldo di sempre per l’Europa occidentale

A giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo nel mondo. I dati sono stati diffusi dal programma Copernicus dell’Unione Europea. La temperatura media in quella regione ha superato di molto le medie storiche, contribuendo a un record di calore. Non sono stati specificati i valori esatti delle temperature o le aree più colpite.

Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l’Europa occidentale, e il secondo più caldo a livello globale È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, Copernicus climate change service (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf). Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale. L’ondata di caldo ha battuto record mensili e storici di temperatura in diversi Paesi europei e ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati all’afa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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ONDATA DI CALORE FINE GIUGNO 2026 IN EUROPA

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