Clima l’allarme di Copernicus | giugno del 2026 è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale

A giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato in Europa occidentale, secondo i dati di Copernicus. A livello globale, il mese si colloca come il secondo giugno più caldo di sempre. I record termici sono stati battuti in diverse località, con temperature superiori alla media storica. Non sono stati segnalati eventi estremi collegati, ma il record si inserisce in un trend di aumento delle temperature. I dati si riferiscono alle rilevazioni ufficiali raccolte dall’osservatorio europeo.

Un nuovo record, decisamente preoccupante. Il mese di giugno appena finito è stato quello più caldo mai registrato nell’Europa occidentale e anche a livello globale è stato comunque il secondo giugno più caldo di sempre. L’allarme viene lanciato dal nuovo Bollettino climatico mensile del Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (C3S). L’ultimo mese di giugno è stato caratterizzato da ondate di calore eccezionali, con temperature record per la superficie del mare, siccità diffusa e anche incendi alimentati dalle condizioni estreme. L’Europa occidentale ha registrato una temperatura media di 20,74 gradi, ovvero oltre 3 gradi (3,05 per l’esattezza) al di sopra della media climatica del periodo 1991-2020 per lo stesso periodo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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