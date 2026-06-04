cosa prevede il ddl sul consenso informato approvato dal senato e diventato legge

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 78 voti favorevoli e 38 contrari. La legge, approvata senza astenuti, ora è ufficiale.

Con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl sul consenso informato in ambito scolastico, che così diventa legge. Il testo, conosciuto anche come ddl Valditara dal nome del ministro dell’Istruzione, si compone di tre articoli e introduce disposizioni volte a garantire il consenso informato delle famiglie e degli studenti maggiorenni per le attività scolastiche ed extra-curriculari riguardanti l’ educazione alla sessualità. Cosa prevede il testo sul consenso informato in ambito scolastico. Innanzitutto, il testo dispone per le istituzioni scolastiche l’obbligo di richiedere il... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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