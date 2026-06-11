F24 automatico e addebito diretto sul conto corrente | ecco cosa prevede il decreto semplificazioni

Il decreto semplificazioni introduce modifiche al modello F24 e all’addebito diretto sul conto corrente. Il modello F24, usato da milioni di contribuenti per pagare imposte, tributi locali e contributi previdenziali, sarà più automatizzato. Verranno semplificate le procedure di pagamento e implementato l’addebito diretto, che consentirà di effettuare versamenti senza intervento manuale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve e riguarderanno anche modalità di pagamento e adempimenti fiscali.

Il modello F24 si prepara a entrare in una nuova fase della sua storia. Lo strumento utilizzato da milioni di contribuenti per versare imposte, contributi previdenziali, tributi locali e altre somme dovute alla pubblica amministrazione sarà progressivamente interessato da un processo di automazione che punta a rendere più semplice il rapporto tra cittadini e fisco. La novità rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione previsto dalla riforma fiscale e dal cosiddetto decreto semplificazioni, che mira a ridurre gli adempimenti burocratici e a limitare gli errori nei pagamenti. Al centro del cambiamento c'è la possibilità di collegare il modello F24 al proprio conto corrente attraverso un sistema di addebito diretto preventivamente autorizzato dal contribuente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Tasse: addebito diretto sul conto corrente Ecco cosa funzionerà e cosa cambia!

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