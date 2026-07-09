Contestazione interrompe manifestazione del centrosinistra a Napoli | tensione in piazza del Gesù

È iniziata tra tensioni e contestazioni la manifestazione "Al lavoro per cambiare l'Italia", promossa a Napoli da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. L'evento, in programma in piazza del Gesù con la partecipazione dei leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, è stato sospeso per alcuni minuti a causa della protesta di un gruppo di attivisti di Potere al Popolo, insieme a disoccupati e rappresentanti dei comitati per l'acqua pubblica. La contestazione ha impedito l'avvio regolare dell'iniziativa. La conduttrice Serena Bortone non è riuscita a introdurre... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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EPATITE A: LA PROTESTA DEL TIKTOKER GENNARO DI NAPOLI DI I DIAMANTI DEL MARE

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