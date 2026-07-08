Napoli Campo Largo contestato | tensione in piazza del Gesù e Meloni solidarizza coi leader

Notizia in breve

A Napoli, in piazza del Gesù, si sono verificati momenti di tensione durante una manifestazione nazionale del Campo Largo. Un gruppo di membri di Potere al Popolo e disoccupati ha interrotto l’evento con una contestazione. La protesta ha coinvolto diversi partecipanti e ha causato scompiglio tra i presenti. La leader del governo ha espresso solidarietà ai leader delle organizzazioni coinvolte. La situazione si è risolta senza incidenti gravi, ma ha attirato l’attenzione sulla presenza di tensioni durante le manifestazioni pubbliche.