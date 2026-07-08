Napoli Campo Largo contestato | tensione in piazza del Gesù e Meloni solidarizza coi leader
A Napoli, in piazza del Gesù, si sono verificati momenti di tensione durante una manifestazione nazionale del Campo Largo. Un gruppo di membri di Potere al Popolo e disoccupati ha interrotto l’evento con una contestazione. La protesta ha coinvolto diversi partecipanti e ha causato scompiglio tra i presenti. La leader del governo ha espresso solidarietà ai leader delle organizzazioni coinvolte. La situazione si è risolta senza incidenti gravi, ma ha attirato l’attenzione sulla presenza di tensioni durante le manifestazioni pubbliche.
Tempo di lettura: 3 minuti Una pesante contestazione di Potere al Popolo e dei disoccupati irrompe in piazza del Gesù a Napoli, alla manifestazione nazionale del Campo Largo. La tensione arriva da sotto il palco, dove un gruppo di disoccupati interrompe i comizi, gridando “Vergogna” e “buffoni”. Sventolano anche le bandiere di Potere al Popolo. I primi a finire nel mirino è chi apre la serata: il sindaco Gaetano Manfredi ed il governatore Roberto Fico. Conte, Bonelli e Fratoianni escono dal retro. Il presidente del M5s prova a riportare la calma: “Noi non facciamo decreti per impedirci di parlare e di reprimere il dissenso, cercate di distinguere”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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