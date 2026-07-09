Il presidente di un movimento politico ha affermato che la minaccia russa è stata usata per giustificare l’aumento delle spese militari nei Paesi occidentali. Secondo lui, questa minaccia è stata sfruttata per legittimare il riarmo. Non sono stati forniti dettagli su prove o fonti che supportino questa opinione. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla politica di difesa e le risposte militari alla crisi in Ucraina.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è tornato a criticare la politica di riarmo adottata dai Paesi occidentali, sostenendo che la presunta minaccia di un’estensione del conflitto oltre l’Ucraina sia stata utilizzata per legittimare un aumento delle spese per la difesa. “La Nato non vede segnali di un attacco all’Europa”. Intervenendo durante la trasmissione In Onda su La7, Conte ha richiamato le dichiarazioni del comandante supremo delle forze Nato, secondo il quale non vi sarebbero elementi che indichino un piano della Russia per attaccare direttamente l’Europa. Il leader pentastellato ha inoltre osservato che, a suo giudizio, Mosca non è riuscita a raggiungere gli obiettivi militari prefissati nel Donbass dall’inizio della guerra, invitando a una valutazione più realistica della situazione sul campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Conte: “La minaccia russa è stata usata per giustificare l’aumento delle spese militari”

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