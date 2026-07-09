Il governo ha annunciato un aumento delle spese militari, con alcune forze politiche che criticano questa scelta. Un rappresentante ha chiesto come si possano reperire i 19 miliardi necessari, sottolineando che la popolazione si impoverisce. Un altro esponente ha accusato il Paese di essere subalterno agli Stati Uniti, al di là delle dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo, a Napoli si è tenuta la prima manifestazione unitaria di un fronte politico che si oppone al riarmo e si propone come alternativa al governo attuale.

Un fronte comune contro le guerre e l’impegno per creare un’alternativa al governo Meloni. A Napoli, in occasione della prima manifestazione unitaria del campo largo, M5S e AVS hanno ribadito la loro contrarietà alla corsa al riarmo. Con la segretaria del Pd Elly Schlein che dal palco ha ricordato: “L’articolo 11 della nostra Costituzione dice chiaramente che l’Italia ripudia la guerra quindi diciamo basta con le guerre illegali di Trump, Netanyahu e Putin, stanno cercando di riscrivere il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte, noi dobbiamo difendere l’articolo 11”. “Noi diremo no al 5% del Pil per le spese militari – spiega Nicola Fratoianni di AVS – è una scelta folle, insostenibile e sbagliata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Aumento spese militari, Conte: “Dove li prende Meloni i 19 miliardi? Ci stiamo tutti impoverendo”. Fratoianni: “Al di là dei post, Italia subalterna agli Usa”

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