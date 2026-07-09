Aumento spese militari Conte | Dove li prende Meloni i 19 miliardi? Ci stiamo tutti impoverendo Fratoianni | Al di là dei post Italia subalterna agli Usa
Il governo ha annunciato un aumento delle spese militari, con alcune forze politiche che criticano questa scelta. Un rappresentante ha chiesto come si possano reperire i 19 miliardi necessari, sottolineando che la popolazione si impoverisce. Un altro esponente ha accusato il Paese di essere subalterno agli Stati Uniti, al di là delle dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo, a Napoli si è tenuta la prima manifestazione unitaria di un fronte politico che si oppone al riarmo e si propone come alternativa al governo attuale.
Un fronte comune contro le guerre e l’impegno per creare un’alternativa al governo Meloni. A Napoli, in occasione della prima manifestazione unitaria del campo largo, M5S e AVS hanno ribadito la loro contrarietà alla corsa al riarmo. Con la segretaria del Pd Elly Schlein che dal palco ha ricordato: “L’articolo 11 della nostra Costituzione dice chiaramente che l’Italia ripudia la guerra quindi diciamo basta con le guerre illegali di Trump, Netanyahu e Putin, stanno cercando di riscrivere il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte, noi dobbiamo difendere l’articolo 11”. “Noi diremo no al 5% del Pil per le spese militari – spiega Nicola Fratoianni di AVS – è una scelta folle, insostenibile e sbagliata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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